Ranieri ferma la “sua” Roma

GENOVA (Italia) - Gioia e tristezza. Alla prima sulla panchina della Sampdoria, Claudio Ranieri ha provato entrambe. Chiamato da Ferrero come sostituto di Di Francesco, il mister romano ha cominciato la sua avventura fermando... la Roma.

In una sfida non certo scintillante, i blucerchiati sono riusciti a mettere il bavaglio alle punte rivali, mandandole in bianco. Leggerini in attacco, non sono però stati in grado di “offendere” dalle parti di Lopez. Ne è così uscito uno 0-0 che ha soddisfatto solo i padroni di casa. Nelle altre due partite del pomeriggio di Serie A sono arrivati i successi interni di Cagliari e Udinese. I rossoblù hanno piegato 2-0 la Spal con Nainggolan e Farago. I bianconeri hanno invece superato 1-0 il Torino grazie a una rete di Okaka.

