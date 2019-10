Doppia doppietta e l'Inter riparte

REGGIO EMILIA (Italia) - La battuta d'arresto nel derby d'Italia è già dimenticata: ripresa la Serie A, l'Inter ha ripreso a vincere.

I nerazzurri hanno colto il loro settimo successo in campionato (in otto giornate) battendo 3-4 in trasferta il Sassuolo. In un match condotto a lungo con autorità e rimasto in bilico solo nella prima parte del primo tempo - sbandata finale a parte - la Beneamata è riuscita a spuntarla grazie alla doppia doppietta della sua coppia d'attacco. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno infatti timbrato due volte a testa il cartellino, rendendo inutili i guizzi locali di Berardi, Djuricic e Boga. I tre punti conquistati hanno permesso all'Inter di rimanere in scia alla Juventus.

keystone-sda.ch/ (Elisabetta Baracchi)