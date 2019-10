La Juve batte il Bologna del guerriero Mihajlovic

TORINO (Italia) - È stato accolto dallo stadio juventino tra tantissimi applausi. Vedere Sinisa Mihajlovic - che da ormai tre mesi sta combattendo contro la leucemia - a bordo campo a guidare il suo Bologna è un qualcosa che scalda i cuori di tutti gli appassionati di calcio e non solo.

A festeggiare la vittoria è stata la Juve, la quale ha però dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di una squadra ben messa in campo. Al vantaggio trovato al 19' da Mister 700 gol in carriera (pardon 701) - ovviamente stiamo parlando di CR7 - per gli ospiti ha risposto Orsolini sette minuti più tardi. Il gol partita per la Vecchia Signora è giunto al 54', realizzato da Pjanic.

Con questa affermazione la Juve si è portata provvisoriamente a +4 sull'Inter, che dovrà rispondere domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)