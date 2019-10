«Parigi stressante e piena di fott**i razzisti»

SAN PAOLO (Brasile) - Dani Alves all'attacco. Il terzino brasiliano, dopo due anni al PSG, in estate ha fatto ritorno in Patria per giocare al San Paolo. Interpellato da GQ, il 36enne non ha speso parole al miele per la capitale francese, criticata senza troppi giri di parole:

«Parigi è una città stressante, non mi piace molto - ha detto Dani Alves al magazine - Se ci vai per una settimana o un weekend, sarà il viaggio della tua vita. Ma se rimani più a lungo, allora è noiosa e ti stancherà. In fondo mi ricorda un po' San Paolo, ma è piena di fottuti razzisti. Molti. A me non hanno fatto nulla perché altrimenti avrei mandato tutti a quel paese, però ho potuto vedere questa realtà sui miei amici».