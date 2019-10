La Svizzera fa quello che deve: battuta l'Irlanda

GINEVRA - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo la beffarda sconfitta subita sabato in Danimarca, la Svizzera era chiamata a una veemente reazione per non vedersi complicare a dismisura il cammino verso i prossimi Europei.

A Ginevra - su un campo al limite del praticabile - i rossocrociati hanno assolto bene il compito vincendo per 2-0 e ottenendo tre punti pesantissimi che riportano Xhaka e compagni in una situazione favorevole, quando mancano 180' al termine della fase di qualificazione.

Per l'importantissima sfida contro l'Irlanda Vladimir Petkovic si è affidato ai medesimi 11 ammirati a Copenaghen.

L'ottimo inizio di gara della nostra nazionale è stato certificato dal gol di Seferovic al 16', autore di un bel sinistro incrociato che non ha lasciato scampo a Randolph. Attorno al 36' è stato Fabian Schär a sfiorare il 2-0, con una conclusione che ha terminato la sua corsa di poco a lato.

In apertura di secondo tempo Seferovic ha "accarezzato" il raddoppio con un colpo di testa velenoso, che però non ha sorpreso l'estremo difensore ospite. Al 63' - dopo una fase di pressione degli irlandesi - Fabian Schär ha saltato più in alto di tutti, andando a colpire il palo anch'egli con un colpo di testa.

Al 76' un'altra ghiottissima occasione sciupata dalla squadra di Petkovic: Ricardo Rodriguez ha sbagliato un rigore, calciando in modo troppo prevedibile. Da notare che sull'azione che ha portato i rossocrociati al dischetto Coleman (tocco di mano) ha rimediato il cartellino rosso per doppia ammonizione. Nei minuti finali gli elvetici hanno saputo controllare con la dovuta tranquillità la rete di vantaggio, trovando proprio nell'ultimo minuto il gol della sicurezza con Edimilson Fernandes (conclusione deviata in porta dall'irlandese Duffy).

Il cammino elvetico si concluderà con le sfide di venerdì 15 novembre (in casa con la Georgia) e lunedì 18 (a Gibilterra). Con due vittorie la qualificazione sarebbe certa. Nell'altra gara del gruppo la Georgia è andata a vincere 3-2 sul campo di Gibilterra.

Tra le altre gare della serata da annotare il 5-0 dell'Italia sul Liechtenstein (doppietta di Belotti e reti di Bernardeschi, Romagnoli e El Sharaawy) e l'1-1 tra Svezia e Spagna (Berg per i padroni di casa e Rodrigo per le Furie Rosse).

SVIZZERA - IRLANDA 2-0 (1-0)

Reti: 16' Seferovic 1-0; 93' Edimilson Fernandes 2-0.

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Lichtsteiner (70' Freuler), Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Embolo (88' Steffen), Mehmedi (28' Fernandes), Seferovic.

keystone-sda.ch/STF (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)