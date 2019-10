CR7 fa 700 ma il suo Portogallo perde in Ucraina, l'Inghilterra esagera

SOFIA (Bulgaria) - L'inghilterra ha reagito come meglio non poteva alla sconfitta rimediata venerdì in Repubblica Ceca, vincendo 6-0 in Bulgaria. Per gli inglesi doppiette di Barkley e Sterling e gol di Rashford e Kane.

Complice il successo per 2-0 del Kosovo sul Montenegro, la selezione di Gareth Southgate non può ancora ufficialmente festeggiare la qualificazione ai prossimi europei.

Anche il Portogallo dovrà attendere prima di eventualmente gioire: i lusitani sono stati battuti 2-1 in Ucraina (la selezione di Andriy Shevchenko ha staccato il pass per l'Europeo) e nelle ultime due partite si giocheranno la qualificazione con la Serbia (vittoriosa 2-1 in Lituania e ora a -1 dai portoghesi). Nonostante la sconfitta Cristiano Ronaldo ha un piccolo motivo per cui sorridere: il rigore trasformato al 72' gli ha permesso di raggiungere quota 700 gol in carriera. Prima di lui ci erano riusciti solo in cinque.

Da notare pure il pareggio per 1-1 tra Francia e Turchia (Ayhan ha risposto a Giroud).

keystone-sda.ch/STF (Efrem Lukatsky)