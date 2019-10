«Il Milan ha rischiato la D? Frase da dire solo al cesso», Berlusconi inchioda Gazidis

MILANO (Italia) - Nella tormentata scorsa settimana, quella che ha visto l'avvicendamento in panchina Giampaolo-Pioli, Ivan Gazidis si è lasciato scappare una frase infelice. Parlando del Milan, di cui è Amministratore delegato e Direttore generale, il dirigente sudafricano ha sottolineato il rischio corso di bancarotta e di ripartenza dalla Serie D.

Le parole del 55enne nativo di Johannesburg non hanno fatto piacere a Silvio Berlusconi, che da ex patron del Diavolo si è sentito chiamato in causa. L'ex cavaliere ha così risposto per le rime, perdendo per un attimo il suo proverbiale aplomb.

«Sono frasi che è meglio non dire - ha attaccato l'83enne - oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice. Far tornare il Milan ai vecchi fasti è molto semplice ma allo stesso tempo difficile da realizzare: lo si deve ridare a Silvio Berlusconi».

