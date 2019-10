«I danesi non hanno rubato niente, ma meritavamo di più»

COPENAGHEN (Danimarca) - Nella serata odierna - sabato 12 ottobre - la Nazionale svizzera ha perso la quinta gara del Gruppo D contro la Danimarca (0-1).

Al termine della partita si è espresso l'allenatore della Nazionale svizzera Vladimir Petkovic, ovviamente deluso per il risultato: «Mi complimento con la Danimarca per la vittoria e per aver disputato un match intelligente», è intervenuto il tecnico ai microfoni di "20 minutes". «I danesi non hanno rubato niente, ma la Svizzera meritava di più. Sicuramente Schmeichel ha salvato diverse volte il risultato, ma avremmi dovuto essere più efficaci».

Martedì sera la selezione elvetica affronta l'Irlanda a Ginevra e dovrà assolutamente trovare la vittoria per restare padrona del proprio destino. «Abbiamo ancora tutte le carte in mano per decidere il nostro destino. Con il sostegno del nostro pubblico in uno stadio di Ginevra pieno possiamo correggere il tiro con un successo. Dobbiamo restare positivi e concentrarci su questo prossimo incontro».

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)