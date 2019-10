La Svizzera spreca troppo e viene punita nel finale

COPENAGHEN (Danimarca) - La Svizzera ha perso 1-0 contro la Danimarca il quinto incontro del Gruppo D, valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Per l'occasione il tecnico degli elvetici ha puntato su capitan Lichtsteiner sulla corsia di destra e ha schierato Mehmedi a supporto delle due punte Embolo e Seferovic. La truppa di Petkovic ha creato molte occasioni da rete e ha messo sotto gli avversari per gran parte dell'incontro, i quali sono stati salvati in almeno quattro circostanze dal proprio estremo difensore Schmeichel. Il pallone non ha voluto saperne di entrare, così all'84' i padroni di casa hanno colpito con un micidiale contropiede finalizzato da Poulsen.

Grazie a questi tre punti i danesi (12 punti) hanno agganciato l'Irlanda in vetta alla classifica, a quattro lunghezze dagli elvetici (8), che devono però recuperare una partita.

La Nazionale è ora chiamata al successo davanti ai propri tifosi martedì sera a Ginevra contro l'Irlanda (ore 20.45).

DANIMARCA - SVIZZERA 1-0 (0-0)

Rete: 84' Poulsen 1-0.

SVIZZERA: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Lichtsteiner (68' Mbabu), Zakaria, Xhaka, Rodriguez (87' Drmic); Mehmedi (83' Freuler); Embolo, Seferovic.

