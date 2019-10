CR7 timbra il cartellino nella vittoria del Portogallo, Inghilterra battuta a Praga

LISBONA (Portogallo) - Che sia con la squadra di club o in nazionale è molto raro che Cristiano Ronaldo non finisca nei tabellini. E anche questa sera non ha tradito le attese.

Il fuoriclasse della Juve ha messo a segno il punto del raddoppio nel 3-0 con il quale il suo Portogallo ha steso il Lussemburgo (gli altri due gol li hanno firmati Bernando Silva e Guedes). I luistani, inseriti nel Gruppo B, hanno mantenuto i 5 punti di svantaggio - ma con una gara in meno - dall'Ucraina (vittoriosa 2-0 sulla Lituania).

Dal canto suo l'Inghilterra ha masticato amaro in Repubblica Ceca: il rigore trasformato da Harry Kane in apertura di gara ha solo illuso la nazionale di Gareth Southgate, raggiunta e poi superata dai punti di Brabec (9') e Ondrasek (85'). Jankto e compagni hanno così agganciato in testa alla classifica del Gruppo A proprio gli avversari di giornata, che però hanno disputato una gara in meno.

Da segnalare infine la vittoria della Francia in Islanda. Un rigore trasformato da Giroud al 66' ha regalato i tre punti ai transalpini (primi a braccetto con la Turchia nel Gruppo H).

keystone-sda.ch/STF (ANTONIO COTRIM)