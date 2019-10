Il Belgio esagera, l'Olanda sprinta

BRUXELLES (Belgio) - L'avversario non era di quelli da pelle d'oca, il Belgio ha comunque deciso di correre a tutta velocità per 90'. Ne è uscito, nella prima sera di match "europei" in programma a ottobre, un risultato più che rotondo. Guidati da Lukaku (doppietta), i Diavoli rossi hanno infatti travolto 9-0 San Marino, confermandosi primissimi - a punteggio pieno - nel Gruppo I delle qualificazioni. Un successo netto lo hanno centrato pure la Russia, ormai vicina al passaggio del turno, che nello stesso girone ha piegato 4-0 la Scozia, la Croazia, prima nel Gruppo E dopo il 3-0 all'Ungheria e l'Olanda. I Tulipani hanno superato 3-1, in rimonta, l'Irlanda del Nord, riacciuffandola in cima alla graduatoria del Gruppo C (entrambe a pari punti con la Germania).

Sorrisi esterni li hanno sfoggiati Cipro (2-1 in Kazakistan) e Polonia (3-0 in Lettonia), mentre con un pareggio sono terminate Bielorussia-Estonia (0-0) e Slovacchia-Galles (1-1).

keystone-sda.ch/STF (STEPHANIE LECOCQ)