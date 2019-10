«Club in totale confusione, ma tutti gli anni bisogna ripartire da zero?»

MILANO (Italia) - Sta facendo molto rumore la situazione del Milan. Il deludente inizio di stagione - fatto di prestazioni sconcertanti - ha portato la dirigenza all'avvicendamento: nelle ultime ore Marco Giampaolo è stato sostituito da Stefano Pioli.

L'ennesimo cambio in panchina, però, non ha fatto tornare il sorriso ai tifosi rossoneri, stufi dei risultati che ormai da troppe stagioni stentano ad arrivare.

«Provo rammarico nel vedere una squadra così in difficoltà, da fuori si ha la sensazione che il club sia in confusione - ha dichiarato l'attuale presidente del settore tecnico della Figc a Coverciano Demetrio Albertini, giocatore del Milan tra il 1991 e il 2002 - Ogni anno è come se si dovesse ripartire da zero. La soluzione? La società dovrebbe fare quadrato per raggiungere quei livelli che il Milan merita per la sua storia. Adesso la squadra ha bisogno di risultati per ritrovare serenità».

