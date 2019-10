Ribaltone Milan: via Giampaolo, in arrivo Spalletti

MILANO (Italia) - Non capita spesso che un allenatore venga esonerato dopo una vittoria. Ma ci sono delle eccezioni.

L'analisi a tutto tondo operata dalla dirigenza del Milan, troppo delusa per il (non) gioco espresso in queste prime sette gare di Serie A, ha portato a decidere per l'avvicendamento. I tre punti conquistati sul campo del Genoa sabato sera non sono insomma bastati a salvare il posto di Marco Giampaolo.

Prima di formalizzare l'esonero ufficiale, il club rossonero sta cercando di limare gli ultimi dettagli che portano a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha già detto sì al Milan, ma prima di legarsi al suo nuovo club dovrà trattare la rescissione con l'Inter (è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2021).

Spalletti chiederebbe un biennale (più opzione per un'altra stagione) a 4 milioni a stagione.

