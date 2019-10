Dopo otto turni il Lugano è (finalmente) tornato al successo

SION - Il Lugano è tornato alla vittoria grazie al pesante 2-1 esterno rifilato al Sion in occasione del decimo turno di Super League.

Il protagonista dell'incontro è stato senza ombra di dubbio Balint Vecsei, autore di entrambe le marcature. Il centrocampista ungherese – inserito per l'occasione in mezzo al campo insieme a capitan Sabbatini e a Custodio – ha acceso la sfida al 78' e, dopo il pareggio di Lenjani all'83', ha regalato ai suoi il secondo successo stagionale a tempo scaduto. Ricordiamo che i bianconeri non vincevano da otto giornate, ovvero dallo scorso 21 luglio quando al Letzigrund si imposero 4-0 sullo Zurigo alla prima di campionato.

Grazie a questa affermazione la truppa di Celestini si è sbloccata tre giorni dopo l'ottimo pareggio ottenuto a San Gallo contro la Dinamo Kiev in Europa League. La squadra ha così abbandonato l'ultima posizione in classifica e conta attualmente 9 punti, una lunghezza in più dello Xamax penultimo (8) e tre in più del fanalino di coda Thun (6). È interessante notare come finora Cornaredo non si sia mai rivelato l'uomo in più per i bianconeri, i quali davanti ai loro tifosi hanno soltanto conquistato due punti, in virtù dei pareggi contro Thun e Lucerna.

Dal canto loro i vallesani, reduci dal divorzio “consensuale” con il ticinese Valon Behrami, hanno incamerato la terza battuta d'arresto consecutiva, dopo l'1-2 casalingo contro il San Gallo e il 2-3 esterno con l'YB.

Negli altri match da registrare il netto 4-0 con cui lo Young Boys ha espugnato Zurigo (doppietta di Fassnacht, reti di Aebischer e Nsamé). I bernesi hanno così approfittato alla perfezione dello 0-0 maturato a San Gallo fra i padroni di casa e la capolista Basilea per accorciare le distanze in classifica. I renani (23 punti) hanno solo una lunghezza di vantaggio sull'YB (22).

keystone-sda.ch/ (VALENTIN FLAURAUD)