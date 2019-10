Sarà Vecchia, ma la Signora sa come godere

MILANO (Italia) - L'Inter è grande, ma non ancora grandissima; è pronta a lottare per lo scudetto ma non è ancora al livello della Juventus. Questo ha detto il derby d'Italia, che ha chiuso la settima giornata di Serie A.

A San Siro, la Beneamata ha infatti incassato la prima sconfitta in campionato dopo sei vittorie filate, battuta 1-2 – appunto – dalla Vecchia Signora. Presto in svantaggio, sorpresi da Paulo Dybala (4'), i nerazzurri hanno trovato il pari su rigore (mani di De Ligt) con Lautaro Martinez (18'). Poi ci sono state accelerazioni e occasioni. Ronaldo ha segnato ma il gol è giustamente stato annullato per un fuorigioco di Dybala, Vecino ci ha provato ma la sua conclusione ha “solo” scheggiato il palo esterno...

Per arrivare al colpo risolutore si è dovuto attendere l'80', quando Higuain, mattatore bianconero di quest'inizio di stagione, ha battuto Handanovic per il gol definitivo. Nel finale si è pure visto un intervento decisivo di Szczesny su Vecino. I tre punti conquistati hanno permesso alla Juve di salire in vetta alla classifica: Inter superata di una lunghezza.

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)