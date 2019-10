Conte attacca: «Agnelli ha dato spazio all'ignoranza, non devo ringraziarlo»

MILANO (Italia) - Conte da una parte, Sarri dall'altra: Inter-Juve promette scintille e i giorni di avvicinamento al big match - in programma questa sera a San Siro - sono stati molto intensi. Impossibile non parlare del passato in bianconero di Antonio Conte, mister che ora sta dall'altra parte della barricata e sta correndo veloce con la sua Inter. 6 partite, 6 vittorie, con il suo credo che ha convinto tutto il popolo nerazzurro, del quale sta diventato il condottiero.

Se ora all'Inter anche i giocatori lo adorano ("Ha un’attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi farei ammazzare, vale per tutti i suoi calciatori", ha detto Nicolò Barella), tra i tifosi della Juve c'è chi vorrebbe "dimenticarlo".

Nello specifico il riferimento è alla petizione lanciata da un gruppo di supporter al fine di togliere la sua stella dalla "walk of fame" che circonda l'Allianz Stadium. La richiesta, invece che lasciare indifferenze la dirigenza bianconera, ha portato il presidente Andrea Agnelli a prendere posizione contraria... e Conte non ha gradito.

«A me spiace che Agnelli sia intervenuto perché ha dato spazio a una situazione becera, all'ignoranza, a una proposta volgare priva di insegnamento e valori - ha commentato Conte - Io non lo devo neanche toccare questo argomento perché solo pochi giorni fa ho detto che la colpa è anche vostra, perché date spazio a situazioni volgari. Ringraziarlo per la presa di posizione? Non devo ringraziare nessuno, avrei preferito che nessuno desse spazio a questi ignoranti e stupidi, gente che per me non va definita tifosa».

keystone-sda.ch/ (LUCA ZENNARO)