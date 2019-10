Svizzere convincenti: 3-0 esterno alla Lituania

VILNIUS (Lituania) – Seconda gioia continentale consecutiva per la Svizzera femminile, andata a vincere 3-0 in Lituania in un match valido per le qualificazioni all'Europeo.

Dopo il 4-0 rifilato alle stesse avversarie nell'esordio casalingo dello scorso mese, Gaëlle Thalmann e compagne si sono ripetute pure in trasferta, arrivando al successo grazie alle reti della Crnogorcevic (35', su rigore), della Kiwic (66') e all'autorete della Neverdauskaite. La selezione elvetica comanda al momento – a punteggio pieno – un girone che comprende, oltre la Lituania, pure Belgio, Croazia (prossimo avversario, martedì 8 ottobre) e Romania.

Keystone (foto d'archivio)