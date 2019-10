Shaqiri no ma (a sorpresa) Lichtsteiner sì, disegnata l'ultima Nati

BERNA – I ventitré che, tra il 12 e il 15 ottobre, incroceranno Danimarca e Irlanda ora hanno un volto. Vlado Petkovic ha infatti diramato le convocazioni per il doppio impegno che la Nazionale sosterrà prima a Copenaghen e in seguito a Ginevra.

Nella lista compilata dal selezionatore manca Xherdan Shaqiri, già fuori a settembre perché determinato a concentrarsi sul Liverpool. In questa occasione il 27enne non sarà presente solo perché infortunato (come Zuber e Klose). In rossocrociato ci sarà invece spazio per Stephan Lichtsteiner, tornato padrone della fascia di capitano.

keystone-sda.ch/ (URS FLUEELER)