«La squadra non mi è piaciuta, sono due punti persi»

SAN GALLO - «Sono due punti persi, non uno guadagnato», queste le prime parole dell’allenatore della Dinamo Kiev Oleksij Mykhailichenko nella conferenza stampa post partita. Deluso dalla prestazione fornita dai suoi e dallo 0-0 contro il Lugano, il tecnico non ha risparmiato le critiche ai suoi.

«La squadra non mi è piaciuta. C'è stato molto possesso palla, ma in attacco non ha funzionato niente e anche a centrocampo non ho visto grandi cose. Ci sono stati troppi errori e un incredibile imprecisione sottorete».

E sul Lugano? «Ho visto il Lugano che mi aspettavo, molto pericoloso nelle palle ferme, si sono difesi bene. Alla fine però, se analizzo bene la partita, in Europa un punto non è mai da buttare».

keystone-sda.ch/STF (SAMUEL GOLAY)