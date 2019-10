«Sono fiero dei ragazzi, siamo stati sfortunati»

SAN GALLO - Un punto in Europa, un toccasana per il Lugano, che ha tenuto testa alla Dinamo Kiev, blasonata squadra ucraina. Mister Celestini si è espresso alla fine della gara di San Gallo.

«Sono deluso per non aver vinto, ma fiero di questa squadra che ha lottato e giocato alla pari con la Dinamo - spiega il tecnico bianconero - Siamo stati sfortunati, con i due ferri colpiti. Sapevano che erano forti, ho scelto un 4-3-3 per contrastarli. Ha funzionato bene. I ragazzi lo hanno interpretato in un modo fantastico, con grande sacrificio. Hanno cercato di vincere, il mio sistema è stato messo in pratica con tanta generosità da un gruppo compatto che voleva uscire dal campo con i 3 punti. Peccato, ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta. I ragazzi sono delusi per non aver vinto, hanno capito che ce la possiamo giocare con tutti. Manca solo il gol, ma se non si segna... non si vince».

keystone-sda.ch/STF (SAMUEL GOLAY)