I ferri fermano un buon Lugano

SAN GALLO - Primo punto europeo per il Lugano, che al Kybunpark di San Gallo - sua tana per le partite casalinghe di Europa League - ha pareggiato 0-0 contro la Dinamo Kiev. Non particolarmente fortunati nella loro seconda serata europea (due traverse colpite da Junior e Maric), i bianconeri hanno fornito una prestazione positiva, da cui dovranno sicuramente ripartire anche per rilanciarsi in campionato.

Ben organizzati e in campo con la giusta attitudine, i bianconeri hanno iniziato in maniera positiva l'incontro, facendosi preferire ai rivali soprattutto a livello di occasioni. Se la Dinamo ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, i ticinesi hanno infatti provato a pungere con rapide ripartenze, come al 12' quando Gerndt ha impegnato il portiere ucraino Bushchan. Sulla ribattuta si è reso pericolosissimo Junior, che di testa ha colpito la traversa.

Al 31' altra ottima chance per il Lugano, con Aratore che ha sfoderato una conclusione a giro delle sue e chiamato in causa Bushchan. Solo l'ottimo intervento dell'estremo difensore ha evitato il vantaggio dei padroni di casa. Dopo un brivido nella zona difensiva bianconera e un'entrataccia di Kadar (ammonito) su Lovric, è stato Baumann a mettersi in evidenza grazie ad un reattivo intervento (44').

Chiuso il primo tempo a reti inviolate, nella ripresa la Dinamo è cresciuta, creandosi una buona occasione al 53' con Tsygankov, il cui colpo di testa si è spento poco oltre la traversa. Arretrato il proprio baricentro, il Lugano ha lasciato la manovra agli ospiti, ma non ha sofferto più di quel tanto le iniziative degli uomini di Mykhailichenko. All'80' un pericolo, col tiro di Shepelev che ha impegnato Baumann. All'87' l'episodio che poteva decidere il confronto, con l'asta piena colpita da Maric con un bel colpo di testa. Il numero 5 bianconero, sfortunato nell'occasione, aveva deviato con maestria la punizione-cross di Custodio.

Nell'altra sfida del Gruppo B da sottolineare l'1-1 tra Malmö e Copenaghen. Avanti grazie all'autogol di Nielsen, i danesi sono stati acciuffati nella ripresa da Rosenberg. La classifica vede Copenaghen e Dinamo Kiev a quota 4 punti, mentre Lugano e Malmö ne hanno 1.

Tra gli altri incontri della serata spicca il 2-2 del Basilea sul campo del Trabzonspor. Per i renani hanno trovato la via del gol Widmer (0-1 al 20') e Okafor, autore del definitivo 2-2 all'80'. Nel girone del Basilea (4 punti), comanda il Getafe (6). Questa sera gli spagnoli hanno piegato 2-1 il Krasnodar.

LUGANO - DINAMO KIEV 0-0 (0-0)

LUGANO. Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Sabbatini, Lovric (70' Custodio), Vecsei; Aratore (64' Dalmonte), Carlinhos, Gerndt (78' Holender).

keystone-sda.ch/STF (SAMUEL GOLAY)