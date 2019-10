Dinamo favorita e presuntuosa, Lugano credici

SAN GALLO - Un successo. Per non rendere già complicatissimo il prosieguo del cammino europeo e, soprattutto, per alleggerire una crisi profonda.

Il Lugano ha un solo modo - centrare i tre punti contro la Dinamo Kiev, appunto - per rendere positiva la sua seconda recita stagionale in Europa League. La prima casalinga. Se “casa” si può considerare il Kybunpark.

Per la sfida agli ucraini (questa sera, ore 21), all'esordio impostisi 1-0 sul Malmö, Fabio Celestini sarà nuovamente costretto a pescare in una rosa ristretta, resa imperfetta da tanti infortuni. Senza i soliti Macek, Covilo e Sulmoni e con un Bottani partito per San Gallo ma che probabilmente farà da spettatore, le scelte del tecnico sono limitate. A condizionare l'undici iniziale sarà, poi, pure la vicinanza del pericoloso incrocio domenicale con il Sion, match da molti indicato come crocevia dell'avventura luganese del tecnico.

Per pensare di sgambettare i biancoblù, Junior e compagni dovranno riuscire a essere incisivi e concreti come raramente (forse a Zurigo all'esordio in campionato) sono stati quest'anno. La truppa di Aleksej Mikhailichenko costruisce infatti le sue fortune su una difesa compatta - 7 gol incassati in 10 match - capace di sorreggere un centrocampo numeroso e ricco di qualità. Abituata a giocare con un 4-2-3-1 molto “corto”, la Dinamo deve molte delle sue fortune alle veloci ripartenze e ai guizzi di elementi come de Pena e Tsyhankov, spalle ideali per l'unica punta schierata. Ovvero Artem Besiedin o Gerson Rodrigues.

Planati a San Gallo convinti di poter archiviare senza troppi problemi la pratica, gli ucraini partono ovviamente con i favori del pronostico dalla loro parte. Le gare continentali sono però complicate per tutti: il Lugano è infatti in difficoltà ma non allo sbando, nei guai ma non abbacchiato. Chissà che il tanto atteso - da Celestini - click non arrivi proprio nel confronto più duro. Chissà che, toccato il fondo, i bianconeri non scelgano proprio il palcoscenico più prestigioso per cominciare a risalire.

TI-Press