Lugano & Europa League: le ultime informazioni

LUGANO - Nella giornata odierna - lunedì 30 settembre - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante le ultime informazioni sui biglietti e il viaggio, in vista dell’esordio casalingo in Europa League contro la Dinamo Kiev.

Di seguito il comunicato della società:

"Tutto pronto per l’esordio casalingo europeo dei bianconeri; giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 i nostri ragazzi affronteranno a San Gallo la Dinamo Kiev, squadra ucraina vicecampione in carica. Sono ancora disponibili sia biglietti per la singola partita che mini abbonamenti, che permettono l’ingresso per tutte e tre le partite del girone, al prezzo di due; ogni abbonato potrà inoltre acquistare i biglietti e gli abbonamenti a un prezzo speciale.

Dove acquistare i biglietti e i mini abbonamenti: Online Ticket Shop FC Lugano (http://eventimsports.de/ols/fclugano); Segretariato FC Lugano.

Il giorno della partita le casse allo stadio di San Gallo apriranno alle ore 20.00; le porte dello stadio apriranno alle ore 20.00 (mentre per Biglietti VIP e Business Seats alle ore 19.00); per motivi tecnici non sarà possibile acquistare presso le casse dello stadio i biglietti con lo sconto abbonato; sarà però ancora possibile acquistare presso le casse dello stadio i mini abbonamenti per le tre partite (senza usufruire dello sconto abbonato).

Si comunica altresì che il segretariato presso lo stadio di Cornaredo sarà chiuso per le intere giornate di mercoledì e giovedì; la società invita pertanto tutti coloro che hanno intenzione di sfruttare lo sconto previsto per gli abbonati a farlo entro la data di martedì 1 ottobre; è comunque sempre attivo il Ticket Online Shop dell’FC Lugano, dal quale sarà possibile l’acquisto anche

a ridosso della partita. Ricordiamo che Gateway Tours, partner FC Lugano organizza viaggi in bus per San Gallo da località sparse in tutto il Cantone: Lugano (15:30, ma anche con il servizio express alle 17:30), Riva San Vitale (15:00), Tesserete (15:30), Ascona (15:15), Camorino (15:45) e Castione (16:05) a un prezzo forfettario di CHF 10 a persona.

Per l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo su http://europaleague.gatewaytours.ch. Infine, si segnala che la galleria del San Bernardino sarà chiusa le notti fino a venerdì tra le ore 20:00 e le 05:00 a causa di importanti lavori di manutenzione. Il traffico veicolare potrà transitare dal passo del San Bernardino, mentre il percorso consigliato per i bus e per chi non se la sentisse di affrontare il passo dopo la partita è attraverso l’autostrada A1 San Gallo – Zurigo".

keystone, archivio