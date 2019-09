Lugano, cambia l'allenatore

LUGANO - L'allenatrice del Lugano Stefania Maffioli si è dimessa dopo la partita di questo weekend e non siederà dunque più sulla panchina bianconera femminile. Al suo posto Massimo Migliorini.

Di seguito il comunicato del club:

"Il Football Femminile Lugano è lieto di annunciare l'ingaggio di Massimo Migliorini come allenatore capo della prima squadra di Lega Nazionale A. Mister Migliorini ha un passato importante nel calcio femminile d'elite avendo allenato nelle Università USA, nell'Inter Femminile e ultimamente la Nazionale Italiana Femminile Under 16 ed Under 17, portandole alle fasi finali dei campionati Europei con successo, nel 2016 e 2018. Nel Torneo delle Nazioni ha ottenuto il secondo posto per due volte, unica squadra vincente contro le nazionali USA e della Germania ed imbattuta contro la potente Spagna. Un grosso augurio di buon lavoro per il nostro nuovo mister!"

Tipress, archivio