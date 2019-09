«L'impegno c'è, non mi sento tradito dalla squadra»

LUAGNO - Da giovedì a Ginevra ad oggi a Cornaredo - ko 1-0 contro lo Xamax - si sono viste due partite completamente diverse. Cosa ne pensa Fabio Celestini di questa metamorfosi del suo Lugano?

«Oggi ci sono mancate tante cose: le idee, le forze e soprattutto la benzina nella testa era poca - spiega il mister Fabio Celestini - Penso che fosse ben visibile in campo. Un tocco in più e si arrivava sempre in ritardo. Però alla fine la partita si è giocato su pochi dettagli. È un periodo dove non ci va bene niente. Questo è difficile da mandare giù. Oggi ci poteva stare anche un pareggio. Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi. Loro hanno segnato, noi con Junior invece no. È brutto non vincere, ma bisogna sempre ricaricarsi e trovare i giusti stimoli. Non è semplice».

Sono tornati a giocare Gerndt, Crnigoj e anche Rodriguez era in panchina. Adesso ci sono nuovamente anche più varianti. «Giusto, così possiamo far riposare giocatori che sono un po’ stanchi. Potrò fare anche altre scelte. Tatticamente non ho il tempo necessario, ma dobbiamo lavorare sul mentale e trovare una vittoria che ci dia morale e fiducia nei nostri mezzi. Posso assicurare a tutti che ci crediamo fermamente, abbiamo grande voglia e tanto entusiasmo. La classifica non è con noi. Chiaramente non mi sento tradito dalla squadra, l’impegno c’è».