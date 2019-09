«Sono esterrefatto, vedo una squadra stanca. Celestini? Non ho pensato di cambiare»

LUGANO - Visibilmente deluso, il presidente Angelo Renzetti ha parlato al termine della sfida di Cornaredo, dove il suo Lugano è stato sconfitto dallo Xamax. Un ko che fa male, un ko contro una squadra che sin qui - nelle prime 8 uscite - non aveva ancora vinto in campionato.

«Dopo la partita con il Servette, dove avevamo giocato bene, ero fiducioso e sollevato, oggi invece no - esordisce Renzetti - Siamo tornati al primo tempo col Lucerna e non so cosa dire... sono esterrefatto perché comunque a Ginevra c’era gioco. Non troviamo un punto di partenza e vedo una squadra stanca. Celestini? Non ho pensato di cambiare allenatore. Ho ricevuto molte offerte, ma non ho preso contatto con nessuno».

Il momento, in casa Lugano, è però di quelli davvero difficili. «Direi di sì - puntualizza il presidente - Gli infortuni non ci hanno aiutato, ma sinceramente questa situazione me la vedevo arrivare. Ognuno deve fare le sue riflessioni. Io, l'allenatore e pure tutti i giocatori. Questa non è una rosa da bassa classifica».

In passato sono stati esonerati allenatori per molto meno: questo è il peggior inizio da quando il Lugano è tornato in Super League. Come mai non arrivano decisioni drastiche? «Non è una bella situazione, vedremo. Ma vorrei sottolineare che non è come le altre volte, stiamo anche giocando una partita ogni tre giorni. Molto difficile che arrivi qualcuno con la bacchetta magica e cambi subito le cose».