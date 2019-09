Il Lugano delude e s'inchina allo Xamax

LUGANO - Giornata nerissima per il Lugano, che dopo i pareggi contro Lucerna e Servette quest'oggi è stato sconfitto 1-0 a Cornaredo dalla Cenerentola Neuchâtel Xamax. Gli uomini di Celestini (sempre in bilico), non vincono in campionato dal lontano 21 luglio e si trovano ora in ultima posizione a pari merito col Thun. I punti in classifica, dopo 9 giornate, sono solo 6. Per lo Xamax, che sale a quota 7 punti, è la prima vittoria in stagione.

Spento e troppo vulnerabile, nel primo tempo il Lugano ha subito per lunghi tratti le iniziative degli ospiti, che al 13' si sono resi pericolosissimi con Kamber. Ben imbeccato da Nuzzolo, il numero 3 dei neocastellani è stato fermato da un intervento provvidenziale di Baumann.

Dopo una chance sui piedi di Lavanchy e una punizione da buona posizione calciata malamente da Vecsei, i bianconeri hanno ricominciato a "ballare". Al 25', con Sabbatini a terra dopo un duro contrasto, Baumann è stato nuovamente impegnato da un conclusione di Haile-Selassie da posizione invitante. Al 27', secondo logica, è arrivato il vantaggio ospite, con Karlen che non ha fallito a tu per tu col portiere bianconero. Servito dal solito Nuzzolo, l'attaccante dello Xamax ha insaccato con freddezza (0-1).

Incassato il colpo il Lugano ha cercato di reagire e al 43' Junior ha avuto sui piedi la palla buona per il pareggio. La conclusione potente (ma poco precisa) del brasiliano, è stata respinta da Walthert.

Con Holender in campo dal 53' (fuori Aratore), il Lugano ha spinto alla ricerca del pareggio. Al 60' una bella conclusine di Dalmonte e la ribattuta di Junior non sono però andate a buon fine. Dentro anche Gerndt e Crnigoj, con lo svedese subito pericolo ma non concreto.

Nel finale lo Xamax ha cercato di pungere in contropiede, mentre i ticinesi hanno avuto un'ultima grande occasione con Junior, che all'88' ha controllato la palla in area ma non ha trovato il modo di superare Walthert.

Nelle altre sfide del pomeriggio da segnalare i successi di Basilea e Zurigo. I renani hanno liquidato 3-0 il Lucerna (doppietta di Arthur e rete di Ademi), mentre i tigurini hanno piegato 1-0 il Servette. Decisivo il gol di Marchesano al 33'.

In classifica il Basilea comanda con 22 punti, seguito da YB (19), San Gallo e Sion (16).

LUGANO - XAMAX 0-1 (0-1)

Reti: 27' Karlen 0-1.

LUGANO. Baumann; Yao, Kecskes, Sabbatini, Dalmonte Vecsei, Custodio (65' Gerndt), Lavanchy (71' Crnigoj); Carlinhos Jr., Aratore (53' Holender).