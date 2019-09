Nuovo boccone indigesto per il Chiasso

ZURIGO – La cura Lupi non sta dando gli effetti sperati a Chiasso. Già in grossa difficoltà con Maccoppi, con il nuovo mister i rossoblù non sono infatti ancora riusciti a ingranare... né a fare punti. Alla terza presenza in panchina, l'ex allenatore delle giovanili del Milan ha raccolto la terza sconfitta, vedendo i suoi arrendersi 3-2 al Letzigrund contro il Grasshopper.

Scintillante nei primi 20', con i padroni di casa avanti con Gjorgjev (6') e, dopo il pari di Rossi (10'), ancora in vantaggio con Subotic (12') e Ben Khalifa (17' su rigore), il match è poi diventato più tattico, contratto. Le Cavallette hanno tentato di controllare il gioco ma sono andate in confusione davanti al pressing dei momò, capaci di accorciare le distanze con Marzouk (55') ma non di salire un ulteriore gradino fino al pareggio. Il rovescio, il quarto consecutivo e il quinto in sette sfide di campionato, non ha ovviamente permesso al Chiasso di staccarsi dalla coda della graduatoria.

La sera di Challenge League ha visto pure lo Stade Losanna piegare 2-1 il Kriens. I biancorossi hanno raccolto tre punti pesanti grazie alla doppietta di Perrier (3' e 39'). Inutile il momentaneo pari lucernese di Follonier.

Ti-Press (foto d'archivio)