Fiammate-Juve, Pjanic e Ronaldo azzerano la Spal

TORINO (Italia) – Per il gioco spumeggiante e coinvolgente voluto da mister Sarri si deve ancora attendere. Quello non si è visto, non per 90' almeno. Nonostante questo e nonostante stia lavorando per cambiar pelle, la Juve non ha in ogni caso perso il vizio di vincere spesso.

L'ennesimo successo in campionato, il quinto in sei uscite, i bianconeri lo hanno centrato in casa contro la Spal. Nel primo anticipo del weekend di Serie A, la Vecchia Signora si è imposta 2-0, al termine di un match comunque non semplicissimo. Decisivi, per consentire ai torinesi di mettere le mani sui tre punti, i gol di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo.

keystone-sda.ch/ (ALESSANDRO DI MARCO)