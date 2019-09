Pogba vuole più di CR7: chiesti 34 milioni a stagione

MANCHESTER (GBR) - Va, resta, rinnova: in casa United - nonostante il mercato sia al momento chiuso - continua a tenere banco la questione Paul Pogba, col francese che gradirebbe fare le valigie e che già in estate ha "flirtato" con diverse squadre (Real Madrid e Juve su tutte).

In scadenza nel 2021 (con opzione per un ulteriore campionato), il Polpo potrebbe anche decidere di estendere il suo accordo con i Red Devils, ma solo a cifre mostruose. Stando a "Tuttosport", il 26enne - rappresentato da Mino Raiola - pretenderebbe un contratto da 34 milioni a stagione, per guadagnare anche più di Cristiano Ronaldo (31).

La richiesta, astronomica, nasce dalla consapevolezza dell'interesse di diverse big, con bianconeri e Blancos in agguato e pronti ad approfittarne in caso di "rottura" tra le parti.

Insomma il buon Raiola non intende fare sconti, ma attenzione anche alla situazione di Christian Eriksen, gioiellino in scadenza col Tottenham e pronto ad un nuovo "matrimonio" a cifre sicuramente più ragionevoli. Juve, Real e Manchester seguono da vicino il danese, che potrebbe far ridimensionare le richieste di Pogba.

