Confermata la fascia: Xhaka capitano dei Gunners

LONDRA (GBR) - Granit Xhaka è, in via definitiva, il nuovo capitano dell'Arsenal. Con la "C" al braccio già in diverse delle prime uscite stagionali, il 27enne rossocrociato è stato nominato ufficialmente Unai Emery. La decisione è stata comunicata stamattina dal mister al momento dell’allenamento, in preparazione della sfida di lunedì contro lo United. Lo anticipa la BBC.

Approdato ai Gunners nel luglio 2016 (operazione da 45 milioni di euro), Xhaka - capitano anche della Nazionale elvetica - ha totalizzato sin qui 140 presenze con la maglia dei londinesi (11 gol, 16 assist).

