Prestazione sì, vittoria no: il Lugano non sfonda a Ginevra

GINEVRA – Un buon Lugano non è riuscito a centrare il suo secondo successo in campionato: nonostante una prestazione convincente non è infatti andato oltre lo 0-0 in casa del Servette.

Per azzerare o almeno abbassare i pericolosi livelli di tensione e pressione raggiunti nell'ultimo periodo, i bianconeri avevano un'unica via da percorrere: dovevano fare punti allo Stade de Genève. Un pari – o meglio ancora una vittoria – avrebbe avuto il potere di rendere un po' più salda la panchina di Fabio Celestini e di rendere un po' meno travagliato l'avvicinamento alla sfida domenicale allo Xamax.

Proprio pensando a scampare a una sconfitta potenzialmente deflagrante, il mister dei ticinesi – costretto a fare a meno pure di Daprelà - ha optato per uno schieramento almeno all'inizio prudente. Evitare di concedere spazi e possibilità a un rivale in buona forma e imbattuto in casa è infatti stata la prima preoccupazione. Il primo obiettivo da raggiungere, il primo mattone da posare sul quale, magari, costruire maggiori fortune. Il piano partita ha funzionato (quasi) a meraviglia nel primo tempo, nel quale la squadra più convincente vista in campo è sicuramente stata quella bianconera. Intraprendenti e determinati, Custodio e compagni hanno infatti reso sterile il possesso locale e sono riusciti a proporsi con continuità dalle parti di Frick. Contemporaneamente, poi, hanno limitato al minimo i grattacapi per Baumann. Unico – non insignificante – problema: non sono riusciti a passare.

Quasi nullo per 45', dopo l'intervallo il Servette è ripartito con maggior piglio e determinazione, creandosi, in meno di 10' la prima grande occasione con Rouiller, che ha visto un suo colpo di testa scheggiare la traversa. Passata la paura sono però stati gli uomini di Celestini a tornare a graffiare. Per sfortuna, bravura avversaria o imperizia, gli affondi non hanno tuttavia sortito l'effetto sperato: non hanno portato il Lugano al – meritato – vantaggio. E non hanno, di conseguenza, portato a un netto miglioramento della sua classifica. Il pari finale ha infatti permesso ai bianconeri “solo” di raggiungere il Thun all'ottavo posto.

Nell'ultima sfida infrasettimanale dell'ottava giornata di campionato il Lucerna ha piegato 1-0 lo Xamax. Ora sesti, con tre punti di vantaggio sul Lugano, gli svizzerocentrali hanno messo le mani sull'intera posta in palio grazie al gol di Eleke al 69'.

SERVETTE-LUGANO 0-0

LUGANO: Baumann; Yao, Maric, Kecskes, Lavanchy, Obexer (53' Aratore); Custodio (72' Lovric), Sabbatini, Vecsei; Junior (37' Dalmonte), Holender.

keystone-sda.ch/ (MARTIAL TREZZINI)