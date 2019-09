Messi "The Best", è bufera: «Mai votato per lui, eppure...»

TORINO (Italia) - Non si placano le polemiche dopo la serata di gala della FIFA, dove Leo Messi è stato incoronato come miglior calciatore della passata stagione battendo la concorrenza di Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo.

Ad alimentare i dubbi e i veleni - come riportato da "Tuttosport" - sono le rivelazioni di alcuni "giurati" all'indomani della pubblicazione da parte della FIFA dei voti espressi.

È il caso di Juan Barrera, capitano del Nicaragua che sostiene di non avere mai votato per la Pulce. Anzi, il 30enne precisa di non aver mai ricevuto la mail per votare, e di conseguenza di non averlo mai fatto. Eppure, stando alla lista pubblicata dalla FIFA, la sua preferenza sarebbe andata proprio al numero 10 del Barcellona.

Rincara la dose il ct del Sudan Zdravko Logarusic, il quale sostiene che la sua lista sia stata stravolta. Da Salah, Mané e Mbappé, le sue preferenze si sarebbero trasformate in Messi, Van Dijk e Mané. Il tecnico 53enne avrebbe anche mostrato la copia della sua scheda, pubblicata dai media africani.

Anche la Federcalcio egiziana si getta nella "mischia", sottolineando che i suoi voti - con la preferenza assoluta destinata a Salah - non appaiono nella lista FIFA.

Insomma polemiche e veleni... anche se ben difficilmente - considerando le possibilità dell'errore tecnico - si risolveranno i misteri.

