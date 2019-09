Cerotti e obblighi, a Ginevra il Lugano rischia parecchio

GINEVRA - «Abbiamo bisogno dei tre punti». Basta questa frase di Fabio Celestini per capire quanto, per il Lugano, sia importante la trasferta di Ginevra.

A secco di successi in campionato dall'esordio del Letzigrund, i bianconeri sono d'altronde con le spalle al muro. Più a livello mentale e ambientale che numerico, a dire il vero. Perché un match di fine settembre non decide una stagione, ma potrebbe influenzare parecchio le scelte societarie - leggi di Angelo Renzetti - in merito alla composizione dello staff tecnico. In parole povere, potrebbe influire sulla stabilità della panchina occupata proprio da Celestini.

Battere i granata, espugnare lo Stade de Genève (questa sera, ore 20) non è certo impossibile. Per farlo però i ticinesi dovranno - finalmente vien da dire - essere presenti, sul pezzo, dal primo all'ultimo minuto e azzerare gli errori. Regalare tempi o frazioni di tempi non sarà concesso. Tenere bene il campo ma poi collezionare errori nei sedici metri davanti alla propria porta o a quella dei rivali non sarà concesso. Anche perché, pur non irresistibile, il Servette ha comunque fino a questo punto messo insieme un campionato più che dignitoso. In casa è imbattuto (una vittoria e due pari) e fuori si è arreso solo a Basilea e San Gallo (3-1 in entrambi i casi). Non segna molto (9 gol all'attivo), questo è vero, ma ha una difesa affidabile (8 gol incassati).

In questo momento complicato, per di più affrontato a ranghi ridotti - pure Daprelà è fuori, fermato da un problema agli adduttori - il Lugano dovrebbe poter giocare “in difesa”, muovendosi in cerca anche solo di quel punto buono per ingrassare la classifica. Con la pressione addosso, i bianconeri saranno invece portati a non accontentarsi. E questo potrebbe costar loro caro.

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)