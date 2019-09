Tottenham umiliato, Pochettino: «Abbiamo parlato troppo...»

LONDRA (GB) - Non se la sta passando benissimo il Tottenham di Mauricio Pochettino. Dopo un avvio in campionato al di sotto delle aspettative (soltanto 8 punti in sei partite), nella serata di ieri gli Spurs hanno rimediato una grande figuraccia in EFL Cup - pareggiando dopo 120' e venendo eliminati dalla competizione ai rigori dal Colchester United - una squadra di quarta divisione.

Per l'occasione il coach argentino aveva deciso di lasciare spazio a qualche seconda linea, ma la mossa non gli ha dato per niente ragione: in campo i suoi giocatori sono sembrati infatti totalmente senza ispirazione: «Stiamo lavorando molto duramente per mettere tutti i giocatori allo stesso livello, abbiamo solo bisogno di un po' di tempo», ha analizzato proprio Pochettino sui tabloid britannici. «A gennaio avremo una buona occasione per risolvere questa situazione. In genere i problemi si presentano quando non si cambia qualcosa alla fine del campionato precedente, ma a ogni stagione bisogna avere qualcosa di diverso. Attualmente fatichiamo a gestire al meglio ogni cosa, siamo umani. Per quanto riguarda la sconfitta abbiamo parlato troppo in pre-season. La nostra squadra è instabile e ci succedono un certo tipo di cose. Sapevo che sarebbe stata una situazione difficile(...)».

keystone-sda.ch/STR (PANAGIOTIS MOSCHANDREOU)