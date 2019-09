La Juve passa momentaneamente in vetta

BRESCIA (Italia) - In occasione del suo esordio in questo campionato, Mario Balotelli non è riuscito ad aiutare il Brescia a vincere in casa contro la Juventus. I bianconeri - che sono passati momentaneamente in vetta alla classifica con 13 punti - hanno risposto al vantaggio iniziale dei locali, siglato da Donnarumma, con un'autorete di Chancellor e un gol di Pjanic.

Qualche ora prima la sfida fra Verona e Udinese era terminate a reti bianche (0-0). Gli scaligeri (5 punti) occupano la 13esima piazza della graduatoria, i friulani (4) inseguono.

keystone-sda.ch/ (SIMONE VENEZIA)