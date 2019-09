Messi e Megan Rapinoe padroni del calcio

MILANO (Italia) - Nella magnifica cornice del Teatro alla Scala la Federazione Internazionale di calcio ha celebrato i suoi eroi dell'ultima stagione. In una scintillante cerimonia, i padroni di casa Ilaria D'Amico e Ruud Gullit hanno introdotto e applaudito personaggi del calibro di Alisson (miglior portiere), Jürgen Klopp (miglior allenatore) e Sergio Ramos (finito nella squadra dei sogni con, tra gli altri, Hazard, Marcelo, De Jong e Mbappé).

Non solo l'universo maschile è stato osannato nell'importante e luccicante serata. Campionesse come Sari van Veenendaal (miglior portiere), Alex Morgan, Marta e Megan Rapinoe (inserite nel miglior XI con Renard, Bronze, O'Hara, Fischer, Henry, Lavelle ed Ertz), o come l'allenatrice Jill Ellis, hanno infatti illuminato la scena.

Il gran finale è stato riservato ai premi più sentiti, quelli relativi al migliore giocatore e alla miglior giocatrice della stagione. Dopo una veloce ma sentita ramanzina di Gianni Infantino, che si è schierato fermamente contro gli episodi razzisti che hanno caratterizzato il weekend di Serie A, è arrivato il momento dell'incoronazione di Leo Messi (che ricevendo il The Best FIFA Men’s Player of 2019 ha spodestato l'"ex" Luka Modric) e di Megan Rapinoe.

The Best FIFA Men’s Player of 2019 - Leo Messi

The Best FIFA Women’s Player of 2019 - Megan Rapinoe

The Best FIFA Male Coach of 2019 - Jürgen Klopp

The Best FIFA Female Coach of 2019 - Jill Ellis

The Best FIFA Men’s Goalkeeper of 2019 - Alisson

The Best FIFA Women’s Goalkeeper of 2019 - Sari van Veenendaal

The 2019 FIFA Puskás Award - Daniel Zsori

The 2019 FIFA Fair Play Award - Marcelo Bielsa

The 2019 FIFA Fan Award - Silvia Grecco

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)