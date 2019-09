Il Sion balza (provvisoriamente) in testa al campionato

NEUCHÂTEL - È un Sion inarrestabile che a Neuchâtel ha centrato la quinta affermazione consecutiva.

I vallesani sono andati a vincere per 3-1 alla Maladière, contro una squadra che in sette partite non ha ancora ottenuto la benché minima vittoria (solo quattro pareggi). Per i biancorossi decisiva la doppietta di Kasami (57' e 70'). In precedenza erano andati a segno Uldrikis (37') e Haile-Selassie per i neocastellani (40').

In attesa di Young Boys-Basilea, in programma domani, il Sion si gode il sabato sera in testa alla classifica in solitaria. Dal canto suo lo Xamax resta ultimo a braccetto con il Lugano a quota 4 punti.

Nell'altra sfida della serata il San Gallo ha sconfitto 3-1 il Servette, grazie alle reti di Ruiz Abril (14'), Gortler (37') e Donato Alves (76'). Di Schalk l'inutile momentaneo 2-1 ospite (67').

In virtù dei tre punti conquistati i biancoverdi hanno superato in classifica proprio gli avversari di giornata, balzando al quarto posto a quota 10 punti.

keystone-sda.ch/ (LAURENT GILLIERON)