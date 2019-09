Nonostante una fame da... Lupi il Chiasso resta (di nuovo) a bocca asciutta

NYON - Doveva essere la partita della svolta per il Chiasso, ma così non è stato.

Nella prima uscita del nuovo corso - in settimana Alessandro Lupi ha preso ufficialmente il posto di Stefano Maccoppi in panchina - i rossoblù sono stati battuti in trasferta sul campo dello Stade Lausanne-Ouchy: 3-0 il punteggio finale.

La partita è iniziata subito in salita per la formazione ticinese, finita sotto già al quinto (gol di Parapar Calleja). Punto raddoppiato alla mezzora da Ndongo. Nemmeno l'espulsione per doppio giallo a Mohamed Amdouni - scaturita al 50' - ha aiutato un Chiasso sfilacciato e senza idee. Anzi: al 71' è stato ancora Ndongo a trovare la via della rete. Da notare che Mister Lupi non ha schierato l'ex nazionale Philippe Senderos.

Per i momò, quella subita oggi in terra vodese, è la quinta sconfitta in sette gare di campionato. Permane dunque l'ultimo posto a -2 dal Vaduz (in campo domani contro il Losanna).

TiPress