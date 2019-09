Cinque amici del cuore e 11'000 euro a testa al mese: Neymar vive così

PARIGI (Francia) - Altro che solitudine: l'attaccante del PSG Neymar non smette mai di stupire e contrariamente a gran parte dei suoi colleghi calciatori ha un vero e proprio "clan" alle sue spalle.

Il talento brasiliano condivide infatti una villa a Parigi con cinque amici che lo seguono ovunque e che sono pagati 11'000 euro al mese ciascuno per tenergli compagnia. Si chiamano "Los Toiss": «Vive in una pentola a pressione e per lui noi siamo una via di fuga. Non parliamo di calcio, lo aiutiamo a liberarsi dello stress della sua vita. Insieme discutiamo e viaggiamo», ha dichiarato uno dei cinque amici alla stampa spagnola.

Chi sono gli amici di Neymar? Jo Amancio è cresciuto con il fuoriclasse del PSG ed è uno dei suoi migliori amici. Gilmar Cebola Araujo è invece il fotografo ufficiale di Neymar. Poi c'è Guilherme Pitta, responsabile dell'organizzazione del tempo libero e delle attività divertenti del brasiliano. Alvaro Costa, invece, ha condiviso con Neymar l'esperienza al Barcellona e l'ha aiutato nel suo ambientamento in Spagna. Infine c'è Gustavo Almeida, che lavora nella NRCSports come consulente di artisti.

