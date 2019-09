Il Lucerna, atteso a Lugano, perde Schwegler e Ndenge

LUCERNA - Brutte notizie per il Lucerna di Thomas Häberli, che per il match di domenica a Cornaredo - e per diverse settimane - dovrà fare a meno del difensore rossocrociato Christian Schwegler e del centrocampista tedesco Tsiy Ndenge.

Come comunicato sul sito ufficiale del club, i due giocatori sono entrambi alle prese con un infortunio ai legamenti del ginocchio, ma fortunatamente non dovranno essere operati. I tempi di recupero andranno comunque valutati giorno per giorno.