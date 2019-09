Lugano pronto alla battaglia

LUGANO - A Copenaghen per dare un calcio alla crisi e per iniziare con il piede giusto l'avventura europea. È questa la missione del Lugano, impegnato domani sera in Danimarca per la prima partita del Gruppo B. Il calcio d'inizio è fissato per le 18.55.

I bianconeri - partiti questa mattina da Malpensa -dovranno dimostrare di non aver perso il filo del discorso, dopo alcune partite - in particolare l'ultima a Losanna - davvero deludenti. Urge una reazione d'orgoglio dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative e per certi versi preoccupante.

In serata gli uomini di Fabio Celestini hanno svolto un'ora d'allenamento, utile soprattutto per prendere confidenza con il terreno da gioco...

keystone-sda.ch/ (LISELOTTE SABROE)