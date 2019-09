A Copenaghen per scacciare la crisi: esordio del Lugano in Europa

COPENAGHEN (Danimarca) - Questa sera (ore 19) il Lugano disputerà a Copenaghen il primo incontro della fase a gironi di Europa League.

Non sarà un impegno semplice per i bianconeri, anche perché la squadra non sta attualmente attraversando un periodo felice. Bottani e compagni hanno infatti perso cinque delle ultime sei partite ufficiali disputate, vincendo soltanto contro il modesto Concordia al primo turno di Coppa Svizzera. I ticinesi sono poi stati eliminati da quest'ultima competizione dal Losanna (0-3) e in Super League non se la passano meglio, visto che condividono l'ultimo posto in classifica con il Neuchâtel Xamax (4 punti).

Per l'occasione coach Celestini non potrà beneficiare dei servigi di Covilo, Crnigoj e Rodriguez (infortunati), così come di Lovric, il quale deve scontare un turno di squalifica rimediato in Europa League lo scorso anno con lo Sturm Graz. Ricordiamo che Gerndt e Sulmoni non sono al meglio della condizione ma hanno comunque intrapreso la trasferta.

Dal canto loro i danesi, nonostante abbiano perso gli ultimi due incontri di campionato, occupano la seconda posizione nella graduatoria di Superligaen. La formazione della capitale ha al suo attivo sette successi e due sconfitte, mentre il miglior realizzatore è il giovane Jonas Wind, centravanti della nazionale U21.

L'altro match del Gruppo B vedrà di fronte gli ucraini della Dinamo Kiev e gli svedesi del Malmö. Nello stesso tempo scenderanno sul terreno di gioco anche le altre due compagini elvetiche impegnate, il Basilea e l'YB: i renani ospiteranno i russi del Krasnodar (ore 19), mentre la formazione bernese giocherà in trasferta contro il Porto (ore 21).

Infine da segnalare che la Roma accoglie i turchi del Basaksehir di Gökhan Inler, mentre in Eintracht-Arsenal ci sarà il derby elvetico: Gelson Fernandes e Djibril Sow da una parte, Granit Xhaka dall'altra. In campo anche Steffen, Mehmedi e Mbabu con il Wolfsburg (vs Oleksandriya), così come Sommer, Embolo, Elvedi e Zakaria con il Borussia Mönchengladbach (vs Wolfsberger).

keystone-sda.ch/ (LISELOTTE SABROE)