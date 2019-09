Bellante ai box, il Chiasso si tutela con Jacot

CHIASSO - Nella giornata odierna - martedì 17 settembre - il Chiasso ha messo sotto contratto il portiere Loïc Jacot del Lucerna

Di seguito il comunicato:

"FC Chiasso comunica l’arrivo in prestito da FC Lucerna del portiere Loïc Jacot, 19 anni, 1.89m x 89 kg. Jacot fa parte del giro della Nazionale Svizzera Under 21 ed è uno dei numeri uno rossocrociati più promettenti della giovane generazione, tanto da aver fatto dei test per il Manchester City ed il Liverpool. In questo inizio di stagione ha disputato quattro partite da titolare nel Lucerna Under 21 in Prima Lega. L’accordo con il team biancoblu di Super League prevede che Jacot rimanga a Chiasso per tutta la stagione, fino al 30 giugno 2020. La decisione di affiancare un nuovo estremo difensore ad Alessandro Guarnone e Justyn D’Ippolito è stata presa in seguito agli accertamenti medici sulla situazione di Alessio Bellante, infortunatosi nel corso degli allenamenti dei giorni scorsi. Per lui un trauma al ginocchio che richiederà un’artroscopia per valutare i tempi di recupero del portiere rossoblù numero 25".

Keystone, archivio