Neymar segna e il PSG vince: «Volevo andarmene, ma ora è il momento di voltare pagina»

PARIGI (Francia) - «È giunto il momento di voltare pagina», è intervenuto Neymar dopo la partita vinta contro lo Strasburgo - grazie a una sua rete - riferendosi allo scorso mercato estivo. «Non ho niente contro i tifosi e niente contro il PSG, tutti sapevano che volevo andarmene. Era ciò che volevo(...). Attualmente però sono un giocatore del PSG e darò tutto in campo. Voglio essere felice, non c'è bisogno che tutti gridino il mio nome. Mi piacerebbe soltanto che i tifosi sostenessero la squadra».

Il talento brasiliano è stato fischiato da tutto lo stadio del Parc des Princes... «Non è la prima volta. Quando giocavo in Brasile ero spesso fischiato quando giocavo in trasferta. La stessa cosa adesso in Francia. È triste ma so che a partire da oggi giocherò tutte le gare come se fossi in trasferta(...)».

keystone-sda.ch/STR (CHRISTOPHE PETIT TESSON)