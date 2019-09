Celestini è deluso: «È stata una prestazione preoccupante»

LOSANNA - In seguito alla cocente eliminazione maturata nei 1/16 di finale di Coppa Svizzera contro il Losanna - formazione di Challenge League - il tecnico del Lugano Fabio Celestini è ovviamente amareggiato. «È la più brutta prestazione da quando sono a Lugano», si può leggere sul sito ufficiale dei bianconeri. «Evidentemente devo smettere di parlare se il risultato è questo: ci eravamo detti tante cose e fissati degli obiettivi ma oggi in campo (ieri, ndr) non si è visto nulla di tutto ciò. Devo riflettere su tante cose».

Nelle ultime sei uscite stagionali, Bottani e compagni hanno perso in cinque occasioni, vincendo solo nei 1/32 di finale di Coppa contro il Concordia. «Non so cosa sta succedendo: se sia mancanza di voglia di vincere o altro. Per tutta la settimana ci eravamo detti che sarebbe stato bello arrivare fino in fondo alla Coppa svizzera, era una partita stimolante, di sera, con campo perfetto e contro una squadra vera e ambiziosa. C’erano tutte le premesse per far bene. Siamo all’inizio dell’Europa League - che è un’avventura fantastica - in campionato sono trascorse solo sei giornate e siamo lì, qual è il problema? Finora abbiamo dimostrato di essere una buona squadra ma questa sera non riesco a capire cosa sia successo: noi non siamo quelli visti a Losanna. Dobbiamo cercare di capire perché è successo. È stata una prestazione preoccupante(...)».

keystone-sda.ch/STR (CYRIL ZINGARO)