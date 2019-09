«Neymar? Ci ha mancato di rispetto, non ha più diritto all'errore»

PARIGI (Francia) - Nella giornata odierna Neymar esordirà in Ligue 1 con il PSG al Parco dei Principi contro lo Strasburgo e l'accoglienza dei tifosi parigini nei suoi confronti si prospetta davvero poco accogliente.

I fans francesi non hanno infatti ancora digerito la lunga telenovela estiva che ha coinvolto il brasiliano, il quale fino all'ultimo giorno di mercato aveva espresso il suo malessere nella Capitale francese e il desiderio di trasferirsi al Barcellona.

«Invitiamo tutti i supporters parigini che si sono sentiti colpiti in un momento o nell'altro dal suo atteggiamento, di mostrargli che non ha più diritto all'errore e che il cammino della redenzione sarà lungo... molto lungo», hanno scritto gli ultras in un comunicato pubblicato sui Social Network. «Calcisticamente Neymar è uno dei più grandi talenti della sua generazione, ma è lontano da essere il più importante per noi attualmente. Ciò che gli rimproveriamo è di aver mancato di rispetto a più riprese il nostro club e di averlo anche umiliato in certi momenti(...)».

