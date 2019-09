Basta nazionale: Serey Die si ritira

AARAU - L'attuale centrocampista dell'Aarau Serey Die - molto conosciuto in Svizzera per aver militato anche nel Basilea, nel Sion e nello Xamax - ha deciso di non giocare più per la Costa D'Avorio dopo 44 partite e una rete.

Nella sua carriera il 35enne ha conquistato tre campionati svizzeri - con il Basilea - e tre Coppe nazionali, due con i renani e una con il Sion. «A tutti gli innamorati del calcio e in particolare a quelli della mia cara Patria, vi ringrazio per il vostro sostegno durante questa storia. Grazie per aver creduto in me. Che Dio vi benedica», ha scritto il calciatore su Instagram.

Keystone, archivio