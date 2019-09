«Napoli? Speriamo ci siano le docce e un posto per cambiarci»

LIVERPOOL (GBR) - In casa Napoli continua a tenere banco la polemica legata alle condizioni degli spogliatoi del San Paolo, con il "caso" che ha inevitabilmente iniziato a far discutere anche in Inghilterra. Sì, perché se in campionato i partenopei si preparano alla sfida con la Samp, martedì l'avversario sarà il Liverpool di Jürgen Klopp. I Reds, campioni in carica, saranno infatti i primi avversari del Napoli in Champions League.

«Ho visto le foto e non sembrava una bella cosa, ma speriamo che sistemino tutto - ha commentato Klopp, che martedì con il suo Liverpool farà visita ai partenopei - Una doccia e un posto per cambiarci dovremmo avercelo...», ha aggiunto il tecnico, che però non perde il sorriso.

«Ho sentito diverse cose, ho visto le foto, ma non ho il live streaming... Non so, magari le foto sono dello scorso maggio. Ad ogni modo resto fiducioso, mi fido dell'UEFA e spero che sistemino le cose in modo da avere una doccia e uno spogliatoio. Finché c'è il campo il resto va bene... possiamo giocare. Dobbiamo accettare la situazione che troveremo pensando a giocare a calcio».

keystone-sda.ch/ (PETER POWELL)