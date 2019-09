Sognando la Coppa... ACB e Lugano, tocca a voi

BELLINZONA - Partite in cinque, dopo un turno di Coppa Svizzera sono rimaste in corsa solo due ticinesi. Il Lugano, che nei sedicesimi di finale sarà in campo a Losanna, e il Bellinzona, padrone di casa contro lo Xamax.

I bianconeri passano e i granata vanno a casa? Questo dice la carta. Fare un pronostico basandosi esclusivamente sulla categoria affrontata e sulle qualità delle rose non è però sensato. Tanto meno in Coppa.

Annusare un (grosso) pericolo per il Lugano non è, per esempio, difficile. Il Losanna, ex regno di Celestini, è infatti compatto e ambizioso. Giocherà senza timore reverenziale e senza pressione. Per Baumann e compagni - comunque favoriti - non sarà affatto semplice superare indenni i pericoli dei 90' biancoblù. E l'ACB? Dicendo che il Neuchâtel è molto più forte non si fa un errore. Ultimo di Super League, non è tuttavia completamente fuori portata per il Bellinzona il quale, spinto dal suo sempre caldissimo pubblico, ha la reale possibilità di fare il colpo.

Sedicesimi di finale

Questa sera

19.00 GC-Servette

20.00 Winterthur-S.Gallo

Domani

16.00 Spiez-Linth

16.30 Sursee-Bulle

17.00 Freienbach-YB

17.00 Ol.Ginevra-Bavois

17.30 Béroche Gorgier-Lancy

17.30 Kriens-St.Losanna

18.00 Losanna-Lugano

19.00 Meyrin-Basilea

19.00 Wil-Zurigo

Domenica

14.30 St.Nyonnais-Thun

15.00 Bellinzona-Xamax

15.30 Bassecourt-Rapperswil

16.00 Aarau-Sion

16.00 Wohlen-Lucerna

Keystone (foto d'archivio)